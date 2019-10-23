المركز الروسي للتصدير يبرم اتفاقية لتعزيز صادرات البلاد إلى غانا

أبرم المركز الروسي للتصدير وبنك جمهورية غانا للاستيراد والتصدير اتفاقية للتعاون بهدف دعم الصادرات الروسية إلى هذه الدولة الإفريقية الواعدة.

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وجاء توقيع الاتفاقية خلال قمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" المنعقدين حاليا في مدينة سوتشي الروسية، المطلة على البحر الأسود.

ووقع الاتفاقية من الجانب الروسي نيكيتا غوساكوف، كبير نواب رئيس المركز الروسي للتصدير، ومن الجانب الغاني كفامي آدو داكا، نائب رئيس إدارة البنك (لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط التالي).

وتحدد الاتفاقية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين المؤسستين الماليتين المتخصصتين في البلدين، وتهدف لتحفيز الصادرات الروسية إلى غانا.

وتفتح الاتفاقية إمكانيات كثيرة للتعاون المتبادل المنفعة بين الجانبين الإفريقي والروسي في مجال التمويل الدولي عند تصدير البضائع والخدمات الروسية إلى غانا.

وقال نيكيتا غوساكوف، كبير نواب رئيس المركز الروسي للتصدير في معرض تعليقه على مراسم توقيع الاتفاقية: "سنقوم بمساعدة شركائنا الغانيين من مصرف (GEXIM) بتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، وتهيئة أكبر قدر من الظروف المواتية لوصول البضائع الروسية عالية التقنية إلى القارة السمراء، وتعزيز مواقع المنتجين الروس في الأسواق الواعد".

يشار إلى أن قمة روسية إفريقية انطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وتزامنا مع القمة ينعقد منتدى اقتصادي "روسيا - إفريقيا"، والذي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في المنتدى.

المصدر: RT