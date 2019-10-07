روسيا تقترح إنشاء منظمة "أوبك للحبوب"

اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي غوردييف، إنشاء منظمة لمصدري الحبوب، وذلك على غرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

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ويهدف المقترح إلى ضمان تحقيق الاستقرار في سوق الحبوب وتنسيق أسعارها وحل مشكلة الجوع في العالم، وفقا لبيان صدر عن الدائرة الصحفية للمسؤول الروسي.

وطرحت الفكرة خلال اجتماع جرى بين المسؤول الروسي ووزيرة الأغذية والزراعة الألمانية، جوليا كلوكنر، ووزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا، أرمين لاشيت، وذلك على هامش معرض ANUGA-2019، التجاري الدولي للأغذية والمشروبات، المنعقد حاليا في كولونيا.

ووفقا للمسؤول الروسي، فإن اتحاد مصدري القمح يمكن أن يضم دولا مثل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

وارتفع الإنتاج الزراعي الروسي بنسبة 20% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن ينمو محصول الحبوب هذا العام بنسبة 5% إلى 118 مليون طن، بما في ذلك نحو 78 مليون طن من القمح.

المصدر: وكالات