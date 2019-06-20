أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزخم الذي يشهده القطاع الزراعي في روسيا بفضل العقوبات التي فرضت على موسكو، والإجراءات التي اتخذتها روسيا ردا على هذه التدابير العدائية.

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وقال خلال الحوار السنوي المباشر مع المواطنين، إن القطاع الزراعي الروسي نما بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية لتصل صادراته العام الماضي إلى 25.7 مليار دولار.

وأكد بوتين، أن الحكومة تقدم الدعم والمحفزات اللازمة لهذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الروسي، وتستهدف مضاعفة صادرات البلاد الزراعية لتصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2024، مشددا على أن هذا الهدف قابل للتحقيق ويتناسب مع إمكانيات روسيا.

وتوترت العلاقات بين موسكو والغرب في 2014، بعد عودة القرم إلى قوام روسيا وبسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا طالت شخصيات وقطاعات اقتصادية لترد موسكو على العقوبات بفرض حظر غذائي على واردات هذه الدول إلى روسيا ما أعطى زخما للقطاع الزراعي الروسي.

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وفي ظل العقوبات المتبادلة ارتفعت صادرات روسيا الزراعية، ولاسيما القمح لتتجاوز صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تقدر بنحو 16 مليار دولار سنويا.

المصدر: RT