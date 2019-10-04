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اكتشاف حقل غاز ضخم في الصين

مال وأعمال

اكتشاف حقل غاز ضخم في الصين
Reuters
شركة "بتروتشاينا" الصينية
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اكتشفت شركة "بتروتشاينا" الصينية، حقل غاز طبيعي ضخما في منطقة سنجان ذاتية الحكم، التي يعيش فيها أتراك الأويغور المسلمين.

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وأعلنت شركة "حقل تاريم" النفطية التابعة لـ "بتروتشاينا"، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أمس الخميس، اكتشاف حقل غاز ضخم بإحتياطي يقدر بنحو 115.3 مليار متر مكعب في حوض تاريم.

وقال نائب المدير العام لشركة "حقل تاريم" تيان جيون، إنهم أكملوا اختبارا ناجحا لبئر في حقل الغاز، وأن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر المقبل.

وتتمتع منطقة الأويغور شمال غرب الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بموارد باطنية غنية، في مقدمتها النفط والذهب والفضة والبلاتين واليورانيوم والفحم.

المصدر: الأناضول

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