الصين.. اكتشاف حقل نفطي باحتياطات هائلة

أعلنت شركة النفط الوطنية الصينية CNPC، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، عن اكتشاف حقل نفط قد يحتوي على أكثر من مليار طن من احتياطات النفط والغاز شمال غربي البلاد.

وقالت الشركة، إن حقل تشينغتشنغ المكتشف في حوض أوردوس، يحتوي على أكثر من مليار طن من الاحتياطيات، إذ بلغ حجم احتياطيات النفط المؤكدة الجديدة 358 مليون طن، مقابل 693 مليون طن للاحتياطات المتوقعة.

وسيتم إنتاج ما مجموعه 640 ألف طن من النفط من هذا الحقل هذا العام، فيما قد يصل الإنتاج السنوي إلى ثلاثة ملايين طن في المستقبل القريب، وفقا لما ذكره لي لوجوانغ، نائب رئيس "بتروتشاينا"، وهي شركة تابعة لـCNPC.

بالإضافة لاكتشاف احتياطيات النفط تم اكتشاف حوالي 740.97 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الصخري المؤكدة في حوض سيتشوان بجنوب غرب الصين، وتخطط الشركة لإنتاج 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الصخري هذا العام، وتوسيع الإنتاج إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب بحلول نهاية عام 2020.

ويعتبر تطوير الإنتاج المحلي من موارد الطاقة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للصين، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم ففي العام الماضي، استوردت الصين 440 مليون طن من النفط الخام.

المصدر: وكالات