الجنيه المصري يرتفع عقب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأحد أول يوم للتعاملات، عقب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة.

وارتفع سعر الجنيه ليصل إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر مارس عام 2017، مقابل سعر صرف 16.26 جنيه يوم السبت.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس الخميس الماضي، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 في المئة، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 في المئة.

وارتفعت الأسهم أيضا في البورصة المصرية الأحد، مع صعود المؤشر الرئيسي 3.3 في المئة، فيما هبطت عائدات أذون الخزانة بالجنيه المصري، مع تراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 15.605 في المئة من 15.627 في المئة في الأسبوع الماضي.

وانخفض العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 15.261 في المئة من 15.537 في المئة قبل أسبوعين.

المصدر: رويترز