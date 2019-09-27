الرقابة والتفتيش الروسية: الرقمنة مفتاح التيسير في التدقيق الحكومي

اعتبر رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، أن التكنولوجيا والأجهزة الحديثة تسمح برقمنة أي نوع من المعلومات ولأي فترة زمنية.

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وجاء تصريح المسؤول الروسي في حديث لـRT، على هامش فعاليات المؤتمر الـ23 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "إنكوساي" المنعقد في موسكو.

وقال كودرين، الذي سيكون رئيسا لـ"إنتوساي" على مدى السنوات الثلاث المقبلة: "يمكن تحليل الكثير من قواعد البيانات المختلفة، التي تتيح لك العثور على نقاط الاختلال"، مشددا على أن تكنولوجيا المعلومات الجديدة ستساعد الحكومات في معرفة ما إذا كان هناك خلل أو مشكلة في قطاع ما.

وتستضيف موسكو في الفترة بين 23 و28 فعاليات مؤتمر "إنكوساي"، بمشاركة وفود من 169 دولة، منها وفود من دول عربية بينها قطر والكويت وسلطنة عمان.

وعن مشاركة الدول العربية في المؤتمر علق كودرين بحديث لـ"سبوتنيك" قائلا: "نشعر بمشاركة دول الشرق الأوسط في هذا المنتدى وعملها في اللجان وذلك واضحا من خلال آلية تطوير القرارات".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في المؤتمر دعا إلى إنشاء بنك معلومات مشترك للدول المشاركة في المؤتمر لتحقيق أفضل تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن هذا المقترح يتم بحثه الآن.

ويعد المؤتمر الذي ينعقد كل ثلاث سنوات أكبر اجتماع على الصعيد المهني للأجهزة العليا للرقابة حول العالم ويحضره ممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الرقابة والمحاسبة.

وبحث المؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير الإدارة العامة، ودور الأجهزة العليا في تحقيق الأولويات والأهداف الوطنية، بالإضافة إلى استعراض ما حققته المنظمة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: RT + "سبوتنيك"