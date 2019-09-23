الكويت تريد الاستفادة من تجارب 600 مشارك في مؤتمر "الانتوساي" في موسكو

بدأت في موسكو اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الـ 23 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي".

وقالت حصة المشعان، كبيرة المدققين في إدارة الرقابة على الأداء بدیوان المحاسبة الكویتي، إن مشاركتها في المؤتمر تتسم بأهمية كبيرة، لأنها ستسمح للكويت بالاستفادة من تجارب وخبرات أكثر من 600 مشارك في المؤتمر.

وأضافت أن هذا المؤتمر سيسمح ويساهم في تطوير منظومات المحاسبة والرقابة المالیة في العالم.

وأشارت إلى أن الوفد الكويتي المشارك، يبدي اهتماما كبيرا بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

ویشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في مجال المال والاقتصاد، ومن بينهم: رئیسة البنك المركزي الروسي إلفیرا نبیولینا، ورئیس مجلس الدوما الروسي فیاتشیسلاف فولودين، ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرین، وغيرمن غريف رئيس مصرف "سبير بنك" الروسي العملاق، وعمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، ورئیس إدارة المؤشرات العامة في البنك الدولي أوغستو لوبیس كلاروس، وكبیر الخبراء الاقتصادیین في صندوق النقد الدولي كینیت روغوف، والمدیر الإقلیمي لبرامج منظمة الأمم المتحدة في شرق أوروبا، فیني باتریك سالدانا.

ویناقش المؤتمر على مدار خمسة أیام المشكلات المتعلقة بالتحدیات الأساسیة التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتنمیة الدولیة وسبل ضمان التنمیة المستدامة في حقبة الاضطرابات، ودور أجهزة المراقبة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد والمساواة بین الجنسین.

ویعتبر المؤتمر العام للمنظمة، والذي یعقد مرة كل ثلاثة أعوام، المرجعیة العلیا للمنظمة ومن المقرر أن تصدر في ختام المؤتمر، وثيقة عن أعماله.

المصدر: وكالة كونا