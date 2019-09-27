أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من المستحيل بالنسبة لتركيا أن تتوقف عن شراء النفط والغاز من إيران على الرغم من تلويح واشنطن بعصا العقوبات، وفقا لما نقله تلفزيون NTV.

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وقال أردوغان في حديثه للصحفيين أثناء رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن تركيا لا تخشى احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها بسبب تجارتها مع إيران، مضيفا أن أنقرة لا تريد قطع تعاونها مع طهران.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران، تشمل صادراتها من النفط، مصدر الدخل الرئيس لطهران، وتحاول واشنطن من خلال العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

ووفقا لبيانات موقع ITC Trade، فإن التبادل التجاري بين تركيا وإيران بلغ العام الماضي نحو 10 مليارات دولار، منها 6.9 مليار دولار هي صادرات إيران إلى تركيا ومعظمها من النفط والغاز، فيما تبلغ صادرات تركيا إلى إيران 2.4 مليار دولار.

المصدر: وكالات