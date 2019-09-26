بومبيو: العقوبات فرضت على الشركات الصينية لشحنها النفط الإيراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن أدرجت شركتين صينيتين في قائمة العقوبات الأمريكية، لانتهاكهما العقوبات المفروضة على إيران بشحن النفط الإيراني.

وأضاف حسب وكالة "نوفوستي"، أن "الولايات المتحدة تتخذ مزيدا من الإجراءات ضمن مساعيها لفرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، والذين يساهمون في سلوكه المزعزع للاستقرار"، مشيرا إلى أن القيود الجديدة تهدف إلى "حرمان النظام الإيراني من العائدات".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء خمسة أفراد وستة كيانات من الصين في قائمة عقوباتها، وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف شركة "كوسكو" للشحن البحري وناقلة "كوسكو" للملاحة البحرية، لكنها لا تنطبق على الشركة الأم، كما استهدفت شركة "تشاينا كونكورد بتروليوم" وشركة "كونلون" للملاحة المحدودة وشركة "كونلون" القابضة وشركة "بيغاسوس 88".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران، تشمل صادراتها من النفط، مصدر الدخل الرئيس لطهران، وتحاول واشنطن من خلال العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

المصدر: "نوفوستي"