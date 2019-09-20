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السعودية تنضم لمعيار دولي جديد

مال وأعمال

السعودية تنضم لمعيار دولي جديد
وزارة المالية السعودية
السعودية تنضم لمعيار دولي جديد
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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الرياض انضمت إلى المعيار الخاص لصندوق النقد الدولي (SDDS) لنشر البيانات الحكومية الاقتصادية والمالية.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قوله: "انضمام المملكة لهذا المعيار خطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه الحكومة السعودية لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقا للمعايير الدولية".

وأكد الجدعان أن "هذا المعيار سيسهم في توافر إحصاءات آنية وشاملة، مما يؤدي إلى زيادة مستوى وصول البيانات إلى الأسواق المالية للمساعدة على اتخاذ قرارات الاستثمار بالمملكة".

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها بتقليص الاعتماد على النفط، وذلك في إطار "رؤية 2030"، وهى خطة إصلاح اقتصادي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: "رويترز"

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