أنابيب بترول لربط شمال وجنوب مصر

أكد وزير البترول في مصر طارق الملا، أنه سيتم الإسراع بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية وزيادة طاقة شبكة نقل المنتجات البترولية عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب.

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وقال الوزير إن ربط البلاد يساهم في زيادة كفاءة وسرعة عمليات نقل ودفع إمدادات الزيت الخام والمنتجات البترولية إلى المستهلكين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على مناطق صعيد مصر في ظل تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة الجاري العمل بها لتوفير المنتجات البترولية من الصعيد.

وتهدف مصر إلى ربط البلاد بأنابيب البترول لنقله بشكل سريع وآمن، بدلا من نقله عبر السيارات الكبيرة التي تستهلك الكثير من الأموال والمخاطر على الطرق.

المصدر: وكالات