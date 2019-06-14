مصر تستعد لإطلاق المسح السيزمي في منطقتي البحر الأحمر وغرب المتوسط

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، إن بلاده تسعى لاستعادة دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، وإطلاق المسح السيزمي في البحرين الأحمر والمتوسط.

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وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تنفيذ مشروعها القومي لتصبح مركزا إقليميا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية، سواء على المستوى الداخلي أو السياسي أو الفني والتجاري.

وبحسب الملا تتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول، حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل، مشيرا إلى أن مصر تمتلك البنية التحتية والتسهيلات اللازمة، من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين إلى أرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز.

وأضاف أن مصر اتخذت خطوات لإقامة تعاون إقليمي مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، فضلا عن شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة لتحقيق أقصى استفادة من ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلا، مشيرا إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة، يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز.

وخلال الجلسة قال الملا، إنه قد تم إطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمي في منطقتي البحر الأحمر وغرب المتوسط.

المصدر: وكالات