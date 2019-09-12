السعودية توقع عقدا دفاعيا ضخما

وقعت السعودية وشركة "نافانتيا"، التي تسيطر عليها الحكومة الإسبانية، عقدا بـ900 مليون يورو لدمج أنظمة "نافانتيا" لإدارة القتال في السفن الحربية التابعة للبحرية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء، أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية و"نافانتيا" وقعتا العقد في معرض دفاعي بلندن هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة السعودية إنه بالإضافة إلى دمج أنظمة القتال، فإن الاتفاق سيركز على "تصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب".

يذكر أن الشركة السعودية و"نافانتيا" وقعتا اتفاقا العام الماضي لتصنيع خمس سفن حربية للبحرية السعودية.

المصدر: "رويترز"