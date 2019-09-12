موسكو والرياض: على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط

أكد وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريحين منفصلين اليوم أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+".

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وقال وزير الطاقة الروسي، إن الهدف الأساسي لـ"أوبك+" هو الحفاظ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط، معبرا عن ثقته بأن "أوبك+" ستواصل تعزيز الشراكة والتضامن.

وأضاف أن للجهود المشتركة لـ"أوبك+" أثرا مستداما وإيجابيا على أسواق النفط العالمية، التي تعاني من ضغوطات في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط، مشيرا إلى أن سياسة السعودية النفطية ستظل دون تغيير.

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+" اليوم اجتماعا في أبو ظبي تبحث خلاله المستجدات في سوق النفط.

وبلغ التزام دول منظمة "أوبك" باتفاق خفض الإنتاج في شهر أغسطس الماضي 131%، بينما بلغت نسبة التزام المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق "أوبك+" في الشهر نفسه 147%.

وبدأت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع يناير الماضي. وفي يوليو الماضي، جدد التحالف، المعروف بـ"أوبك+" الاتفاق حتى مارس 2020.

المصدر: وكالات