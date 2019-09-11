لقاء روسي سعودي إمارتي في أبو ظبي قبل اجتماع "أوبك+"

عقد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، لقاء في أبو ظبي مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي.

وجاء اللقاء خلال فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي تستضيف أبو ظبي حاليا وسط مشاركة أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم.

#визит_ОАЭ#встреча_Новак_Сальман_Мазруи

Проходит встреча Александра Новака @novakav1 с Министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом и Министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем Аль-Мазруи. pic.twitter.com/FsIquAFuGB — Минэнерго России (@MinenergoGov) September 11, 2019

ويأتي اللقاء عشية اجتماع مهم ستعقده لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+"، وهو تحالف يضم 24 منتجا للنفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" بهدف امتصاص التخمة الزائدة من سوق النفط، وتحقيق توازن بين العرض والطلب من خلال خفض إنتاج الخام.

وتقوم دول "أوبك+" بتقليص إنتاجها النفطي بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من الخام حتى أبريل 2020 بهدف دعم أسواق النفط، إلا أن المتعاملين في الأسواق يقولون إن على التحالف أن يعمق التخفيضات بشكل أكثر لدعم أسعار الخام.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن هناك توافقا في الرأي بين روسيا والسعودية على أن الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" يجب أن تمتثل بشكل كامل للاتفاق.

ووفقا له، فإن التوصية التي يمكن أن تصدر عن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+"، التي ستعقد اجتماعها غدا، هي أن يلتزم المشاركون بمستويات خفض الإنتاج المنصوص عليها في الاتفاق.

المصدر: RT