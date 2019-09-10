ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات سعودية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز سعر برميل مزيج "برنت" مستوى الـ63 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع الشهر الجاري.

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وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الصعود جاء بعد إعلان وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام بلادة بسياسة الحد من إنتاج النفط.

وبحلول الساعة 09:52 بتوقيت موسكو ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 0.42% إلى 62.85 دولار للبرميل، بعدما كانت قد صعدت في وقت سابق فوق مستوى الـ63 دولارا للبرميل.

ينما زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.52% إلى 58.15 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وعين الأمير عبد العزيز بن سلمان في منصب وزير الطاقة الأحد خلفا لخالد الفالح. والأمير عبد العزيز هو نجل العاهل السعودي، وهذه هي المرة الأولي التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة حقيبة النفط.

وقال مسؤول سعودي الأحد، إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات السعودية و"أوبك" بشأن تخفيضات الإنتاج، وإن الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين "أوبك" والمنتجين من خارجها.

المصدر: وكالات