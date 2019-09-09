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أول تصريح للأمير عبد العزيز بن سلمان بعد توليه وزارة الطاقة 

مال وأعمال

أول تصريح للأمير عبد العزيز بن سلمان بعد توليه وزارة الطاقة 
عكاظ
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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قال وزير الطاقة السعودي الجديد، عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده ملتزمة بالعمل مع منتجي النفط الآخرين، داخل منظمة "أوبك" وخارجها، من أجل استقرار وتوازن الأسواق العالمية.

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وأكد عبد العزيز بن سلمان على أهمية قطاع الطاقة ضمن خطة التحول الاقتصادي "رؤية المملكة 2030"، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وهذا أول تصريح للوزير الجديد، بعد أدائه القسم وزيرا للنفط أمس أمام العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، وفيما يلي فيديو لقسم وزير الطاقة الجديد:

وعين العاهل السعودي نجله الأمير عبد العزيز، في منصب وزير الطاقة، خلفا لخالد الفالح.

المصدر: وكالات

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