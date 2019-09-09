كشف وزير المالية المصري محمد معيط الاثنين، أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.

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وأضاف الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار السندات بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الجاري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018.

المصدر: "رويترز"