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مصر.. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى جديد

مال وأعمال

مصر.. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى جديد
Reuters
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

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وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018.

المصدر: RT + رويترز

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