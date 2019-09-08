أعلن رضا دهقان مساعد شؤون التطوير والهندسة بشركة النفط الوطنية الإيرانية عن فوز شركة "بتروبارس" بمشروع تطوير حقل "بلال" الغازي المشترك مع قطر في مياه الخليج.

وأوضح دهقان في تصريح اليوم الأحد، بأنه سيتم إبرام عقد بقيمة 440 مليون دولار مع "بتروبارس" الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه مع تطوير هذا الحقل المشترك، سيتم انتاج 500 مليون قدم مكعبة مع الغاز الحامض يوميا.

ويقع حقل بلال في الجزء الشرقي لحقل "بارس" الغازي المشترك مع قطر وبمسافة 90 كيلومترا جنوب غرب جزيرة "لأوان"، وأن توقيع عقد تطويره مع شركة وطنية يعكس اعتماد صناعة النفط في إيران على الامكانيات والطاقات المحلية.

المصدر: فارس