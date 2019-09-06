دمشق تصدر بيانا بشأن تداول الأوراق النقدية

نفى المركزي السوري سحب أي فئة من فئات الأوراق النقدية المتداولة بين أيدي المواطنين، مع التأكيد أنه يتم حاليا تداول فئة 50 ليرة الورقية والمعدنية جنبا إلى جنب مع بقية فئات العملة.

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وفي بيان للمركزي نشره على موقعه الإلكتروني، بين أنه يعمل على خطة لتلبية احتياجات السوق من الفئات الصغيرة على نحو تدريجي منذ نهاية عام 2018، وذلك عن طريق توجيه المواطنين والمصارف والجهات الأخرى لتبديل الأوراق النقدية البالية التي بحوزتهم بأوراق نقدية جديدة من الفئة ذاتها، مهما بلغت كميتها.

وأضاف أنه سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام ضخ كميات أكبر من الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة، إضافة للنقود المعدنية عن طريق المصارف العاملة لضمان انتشار واسع وتوزيع عادل في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المركزي أن البيان جاء استجابة للتساؤلات العديدة الواردة إلى مصرف سوريا المركزي والمتداولة على الوسائل الإعلامية بخصوص شح الأوراق النقدية والنقود المعدنية من فئة 50 ليرة في التداول وإشاعة سحب هذه الفئة من التداول.

وأنهى المركزي بيانه بالتأكيد أن مصرف سوريا المركزي يسعى دائما للحفاظ على وجود أوراق نقدية بحالة فنية جيدة وصالحة للتداول من الفئات النقدية كافة بين أيدي المواطنين ولاسيما الفئات الصغيرة.

المصدر: "الوطن"