حجوزات الهند من الأسلحة الروسية تبلغ 14.5 مليار دولار

كشف رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن حجم حقيبة الحجوزات الهندية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية قد بلغ 14.5 مليار دولار.

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وجاء ذلك بحسبما أعلنه المسؤول الروسي للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى من روسيا.

وقال: "شهد العام الماضي بالإضافة إلى الفترة الأخيرة ظهور حقيبة حجوزات هندية ضخمة، مقارنة بجميع السنوات الأخرى، حيث بلغت قيمتها 14.5 مليار دولار".

ووفقا للمسؤول فإن الرقم بالغ الأهمية، ويعد مستوى قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف شوغايف "واجهنا بعض العوائق في الدفع في علاقاتنا مع الهند بسبب العقوبات، إلا أنه تمت تسوية هذه المسألة، ولم تعد هذه المسألة مشكلة ذات شأن في التعاون الروسي الهندي العسكري التقني".

ورغم الضغوطات الأمريكية إلا أن الهند طلبت من روسيا تزويدها بمنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" والفرقاطات (مشروع 11356) ومجموعة كبيرة من الذخيرة لقواتها البرية والجوية البحرية.

وكانت موسكو ونيودلهي قد اتفقتا على اعتماد عملتيهما الوطنيتين بدلا من الدولار في صفقات أسلحة ومعدات عسكرية تقدر بالمليارات، لتجنب المخاطر الناشئة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

المصدر: "سبوتنيك"