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بوتين ومودي يبحثان العلاقات الثنائية في فلاديفوستوك

مال وأعمال

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي في مدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا.

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تحركات نشطة لبوتين ومودي على هامش منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي
تحركات نشطة لبوتين ومودي على هامش منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي

وفي مستهل الاجتماع قال الرئيس بوتين: "ندعم الهند وهي تدعمنا في الكثير من القضايا الدولية وآراؤنا متقاربة".

من جهته أشار مودي إلى العلاقات المتينة التي تربط الهند وروسيا وقال إن "هذا اللقاء هام ويمثل إمكانية تاريخية جديدة لتمتين العلاقات بين البلدين".

من المقرر أن تقوم موسكو ونيودلهي اليوم بتوقع بتوقيع حزمة من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات بين البلدين، ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

وانطلقت اليوم فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي في فلاديفوستوك بنسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الذي سيستمر حتى الـ6 من سبتمبر، نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الذي سيستمر حتى الـ6 من سبتمبر، نحو 8 آلاف مشارك من نحو 60 بلدا.

وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، يشهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية.

المصدر: RT

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