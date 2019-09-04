قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء بزيارة إلى حوض صناعة السفن "زفيزدا" في محيط مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

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وخلال الزيارة استمع الزعيمان لشرح مفصل عن المجمع الضخم لبناء السفن ومجموعة السفن الواعدة، الذي يقوم المجمع بصناعتها ومنها سفن شحن تجارية ومنصات بحرية وناقلات نفط وغاز وكاسحات جليد نووية.

كما تعرف بوتين ومودي على التقدم الذي تم إحرازه في تحديث المجمع، حيث تقود شركة النفط الروسية "روس نفط" مجموعة من المستثمرين في مشروع يهدف لتحديث المجمع وتزويده بأحدث التقنيات والآلات.

وتكمن أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى "زفيزدا" في أن المجمع سيقوم ببناء ناقلات لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الأسواق العالمية، ومنها الهند التي تعد أبرز مستوردي الطاقة وأحد الاقتصادات الصاعدة.

وكان الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي قد وصلا إلى حوض صناعة السفن "زفيزدا" بواسطة قارب سريع.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اليوم على هامش المنتدى محادثات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما الاقتصادية والتجارية، كما سيقومان بتوقيع حزمة من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات بين روسيا والهند.

وانطلقت اليوم في مدينة فلاديفوستوك فعاليات منتدى مدينة فلاديفوستوك بنسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الذي سيستمر حتى الـ6 من سبتمبر، نحو 8 آلاف مشارك من نحو 60 بلدا.

وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، يشهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية.

المصدر: وكالات روسية