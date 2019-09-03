الجيش المصري.. "شغالين في 2300 مشروع"

علّق المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة المصرية سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

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وقال الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية متلفزة: "مش هنطلع نرد على كل حاجة وخاصة الموضوعات اللي زي دي، بس لما نلاقي الموضوع بيزيد عن حده فيبقى واجب علينا إننا نوضح للرأي العام الكلام ده مضبوط أو لا، لأن فيه وسائل إعلام بتجيب سيرة القوات المسلحة عشان خاطر تاخد مشاهدات أعلى".

وأضاف أن أي مشاريع تطلقها القوات المسلحة أو تضع يدها فيها يتم إعلانها للرأي العام.

وتابع: "القوات المسلحة تعمل في 2300 مشروع فيها موظفون وعمال...خمسة ملايين مهندس وعامل وشركات مدنية وشركات استشارية بالكامل مدنية، القوات المسلحة تشرف عليها ولا تديرها".

المصدر: وكالات