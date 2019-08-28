ردت القوات المسلحة المصرية على الشائعات التي زعمت امتلاكها صيدليات في أنحاء الجمهورية، وذلك على خلفية إغلاق أشهر صيدليتين في مصر.

وقال البيان الذي نشره المتحدث العسكري للقوات المصرية: "تنفي القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".

وتابع: "وتهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات، وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة".

يذكر أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة المصرية، أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كل من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

وعلق رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات "العزبي"، الدكتور أحمد العزبي، قائلا إنه لا صحة على الإطلاق لما وصفه بـ"تدخل الدولة وأجهزتها أو القوات المسلحة للضغط عليه في هذه الأزمة، من أجل الاستحواذ على مجموعة الصيدليات".

المصدر: RT