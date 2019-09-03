صندوق مشترك بين روسيا ومنغوليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن نشاط الصندوق المشترك بين روسيا ومنغوليا سيتمحور حول تمويل مشاريع مشتركة بعملتي البلدين.

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وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم في عاصمة منغوليا أولان مع نظيره المنغولي خالتما باتولغا، أن البلدين بصدد تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل البنية التحتية والتعدين والطاقة والزراعة.

كما اقترح بوتين تشكيل مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى وإجراء دراسات واسعة النطاق لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بهدف تحديد المجالات الواعدة للاستثمار.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وبنك تنمية منغوليا وقعا مذكرة تعاون تشمل إنشاء صندوق استثمار مشترك بالعملات الوطنية.

المصدر: "نوفوستي"