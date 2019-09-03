طوابير أمام المصارف في الأرجنتين بعد تقييد شراء العملات

اصطف آلاف الأرجنتينيين القلقين على مدخراتهم والساعين لسحب دولاراتهم في طوابير أمام المصارف، بعد بدء الحكومة بتطبيق القيود على صرف وشراء العملات الأجنبية.

وغداة قرار الرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري فرض قيود على الأفراد والشركات في ما يتعلق بشراء العملات وتحويلها، ارتفعت قيمة العملة الأرجنتينية بنسبة 5,38% عند إغلاق التعاملات الاثنين لتبلغ 58,41 بيزو للدولار الواحد.

بدوره قفز مؤشر ميرفال في بورصة بوينس آيرس أمس الاثنين بنسبة 6,45%.

وبموجب المرسوم الذي أصدره ماكري ونشر في الجريدة الرسمية الأحد بات لزاما على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء العملات الأجنبية.

كما يفرض المرسوم الحصول على إذن حكومي للتمكن من تحويل مبالغ مالية إلى الخارج ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.

لكن القيود التي ستسري لغاية نهاية ديسمبر المقبل لا تشمل عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وتشهد الأرجنتين انكماشا اقتصاديا منذ عام 2018، وتبذل سلطاتها جهودا مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55% كانت الأسوأ في العالم.

وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الإنقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

المصدر: "أ ف ب"