الأرجنتين.. إجراءات جديدة لكبح انهيار العملة الوطنية

حدت تدابير طارئة اتخذتها حكومة الأرجنتين من انهيار العملة الوطنية، وأعطت نتائج إيجابية، حيث تعززت قيمة البيزو بشكل كبير، ودل التداول على نمو البورصات الوطنية مع إغلاق أبوابها.

وفي بداية يوم الاثنين، قام مصرف الأرجنتين Banco Nacion، ببيع الدولار بسعر 63 بيزو، ثم انخفض هذا المؤشر في نهاية اليوم إلى 57 بيزو لكل دولار، ليعود بذلك إلى مستوى بداية الأسبوع الماضي. وتبيع البنوك الكبرى الأخرى ومراكز التصريف والمبادلات، الدولار بقيمة 57-60 بيزو.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس في البلاد "Merval"، بنسبة 6.45% ليصل إلى 26195.41 نقطة.

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واتخذ البنك المركزي الأرجنتيني بالفعل عددا من التدابير لدعم السوق المالية. فاعتبارا من 30 أغسطس، تم تطبيق الضوابط على رأس المال، بحيث يتعين على البنوك الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي لتحويل الأرباح من البلاد.

كما فرضت قيود على التمويل بالعملة الوطنية بالنسبة لشركات التصدير الكبيرة. ومنذ 2 سبتمبر الجاري، ستحتاج الشركات إلى إذن مسبق من البنك المركزي لشراء الدولارات والتحويل إلى الخارج.

وتفرض حكومة الأرجنتين أيضا حدا شهريا لشراء العملات الصعبة من قبل الأفراد بمقدار 10 آلاف دولار. وإذا أراد المواطن شراء المزيد من العملات الأجنبية، فسيتعين عليه تنسيق ذلك مع البنك المركزي.

وشهد البيزو الأرجنتيني هبوطا حادا خلال الأيام الماضية، بعدما تمخضت الانتخابات التمهيدية عن نتيجة صادمة، حيث ألحق مرشح يسار الوسط، ألبرتو فرنانديز، هزيمة بالرئيس الحالي ماوريسيو ماكري (يمين وسط)، واعتبر ذلك بمثابة استفتاء شعبي على مساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وفرض إجراءات تقشف مشروطة للحصول على القرض.

المصدر: نوفوستي