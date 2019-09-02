أولى ثمار معرض دمشق الدولي الروسية

كشف مسؤول في جمهورية القرم الروسية عن توقيع القرم عقودا مع شركات سورية بقيمة 250 مليون دولار خلال معرض دمشق الدولي المنعقد حاليا في سوريا.

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وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية القرم فلاديمير كليمينكو، إن ممثلي القرم في معرض دمشق الدولي بنسخته الحالية وقعوا عقودا مع شركات سورية، على أن يتم اعتماد العملات الوطنية في الحسابات التجارية في إطار هذه العقود.

ووفقا للمسؤول فإن الجانبين اتفقا على توريد المعدات الصناعية الخاصة بالنفط والتعدين إلى سوريا، بالمقابل سيتم استيراد الفوسفات والنحاس الخام من سوريا إلى القرم.

وعلى هامش المعرض، وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل حضور المعارض.

المصدر: "نوفوستي"