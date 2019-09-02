 
مباشر

أولى ثمار معرض دمشق الدولي الروسية

مال وأعمال

أولى ثمار معرض دمشق الدولي الروسية
Sputnik
القرم الروسية تبرم عقودا بـربع مليار دولار مع سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcg2

كشف مسؤول في جمهورية القرم الروسية عن توقيع القرم عقودا مع شركات سورية بقيمة 250 مليون دولار خلال معرض دمشق الدولي المنعقد حاليا في سوريا.

إقرأ المزيد
مقترح روسي لتحديث الأسطول البحري السوري
مقترح روسي لتحديث الأسطول البحري السوري

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية القرم فلاديمير كليمينكو، إن ممثلي القرم في معرض دمشق الدولي بنسخته الحالية وقعوا عقودا مع شركات سورية، على أن يتم اعتماد العملات الوطنية في الحسابات التجارية في إطار هذه العقود.

ووفقا للمسؤول فإن الجانبين اتفقا على توريد المعدات الصناعية الخاصة بالنفط والتعدين إلى سوريا، بالمقابل سيتم استيراد الفوسفات والنحاس الخام من سوريا إلى القرم.

وعلى هامش المعرض، وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل حضور المعارض.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في إطار تعاون عسكري.. قاذفة صواريخ روسية ترسو في ميناء الجزائر