 
مباشر
عاجل
وزارة المال اللبنانية لـRT: لم نتبلغ أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ستتوجه إلى لبنان

مقترح روسي لتحديث الأسطول البحري السوري

مال وأعمال

مقترح روسي لتحديث الأسطول البحري السوري
Sputnik
القرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbyt

أعرب نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم الروسية غريغوري مرادوف عن استعداد القرم لدعم سوريا في مجال بناء وإصلاح السفن البحرية في أحواض شبه جزيرة القرم.

إقرأ المزيد
سوريا وروسيا تعززان التعاون الاقتصادي باتفاقية جديدة
سوريا وروسيا تعززان التعاون الاقتصادي باتفاقية جديدة

وقال المسؤول متحدثا عن مجالات التعاون مع سوريا خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي: "لدينا اهتمام في التعاون مع سوريا في مجالات مثل إصلاح وبناء السفن، حيث أن سوريا لديها أسطولها الخاص وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات".

وأضاف أن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار بعد حرب عنيفة ضد الإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن شركات في القرم وروسيا تنتج الكثير من المنتجات، مثل المعادن والهياكل المعدنية التي تحتاجها سوريا في المرحلة القادمة".

وعلى هامش المعرض الدولي المنعقد حاليا في دمشق، وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد