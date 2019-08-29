وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية اليوم الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، وشملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.

وجاء التوقيع على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي، المنعقد حاليا بدورته الـ61 في العاصمة السورية بمشاركة عربية وأجنبية فعالة.

وفي تصريح صحفي أكد نائب رئيس حكومة جمهورية الروسية القرم غيورغي مرادوف أهمية تعزيز التعاون الروسي السوري في كافة المجالات، وخاصة في مجال إعادة إعمار سوريا.

وبين أن هدف زيارته توقيع اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي بين البلدين، والمشاركة في معرض دمشق الدولي.

ولفت مرادوف إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها سوريا في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هذه النجاحات تمهد الطريق للمساهمة الروسية في عملية إعادة الإعمار والعمل في كل المجالات الاقتصادية السورية.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إن الاتفاقية جاءت بعد عام من التعاون بين البلدين وشملت عدة مجالات منها إنشاء بيت تجاري يشكل قناة للتعاون من خلال استيراد وتصدير المنتجات بين سوريا والقرم.

كذلك تشكيل فرق عمل للتعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة خلال الفترة القادمة، وتعريز التعاون في مجال المعارض وتبادل المشاركات وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتأسيس شركة ملاحة للقطاع الخاص.

وكانت سوريا وجمهورية القرم الروسية وقعتا في أكتوبر من العام الماضي مذكرة تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، كما وقع البلدان في أبريل من العام ذاته اتفاقية تعاون ومذكرة نوايا حول التعاون بين رجال الأعمال السوريين والروس خلال فعاليات منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع.

المصدر: "سانا"