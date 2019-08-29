الشاهد: اتخذنا إجراءات صعبة لإنقاذ اقتصاد تونس

أكد رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، أنه اتخذ إجراءات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك في السنوات الثلاث الماضية عبر إصلاحات اقتصادية رغم كلفتها السياسية الباهظة.

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وقال الشاهد، إن "المؤشرات في طريقها للتحسن بشكل ملحوظ"، متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة في 2020 لأول مرة من حوالي 3.9 بالمئة خلال العام الجاري، وحوالي 5.1 في المئة في عام 2018.

وتوقع رئيس الوزراء التونسي، أن يهبط التضخم إلى 5 بالمئة في 2020 مقابل نحو ستة بالمئة في 2019.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويعد الشاهد الأطول بقاء في المنصب منذ 2011، وهو مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير، واختير في 2016 من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب "نداء تونس".

وغادر رئيس الوزراء التونسي، حزب "نداء تونس" لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم أعضاء سابقين في حزب الرئيس السبسي إثر خلافات داخلية، خصوصا مع نجله حافظ قايد السبسي.

المصدر: رويترز