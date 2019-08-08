تونس.. رئيس الحكومة يوسف الشاهد يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية 2019

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر المقبل.

وقرر الشاهد إيداع ملف ترشحه بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة 9 أغسطس.

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وجاء الإعلان إثر دورة استثنائية دعا لها المجلس الوطني الموسع لحزبه "تحيا تونس"، يوم 3 أغسطس. وسابقا، أكد علي بكار، المتحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، أن الشاهد سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتشكل حزب "تحيا تونس" الذي تأسس في بداية السنة الجارية، حول رئيس الحكومة، وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد "حزب النهضة" الإسلامي.

ورئيس الحكومة الحالي، والأطول بقاء في المنصب منذ 2011، هو مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير، وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب "نداء تونس"، لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الراحل، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم أعضاء سابقين في حزب "نداء تونس".

المصدر: RT + وكالات