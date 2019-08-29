مصر.. الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 29 أغسطس 2019، بزيادة بلغت نحو جنيه واحد للغرام.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 708 جنيهات، وعيار 18 نحو 607 جنيهات، وعيار 24 نحو 809 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 5664 جنيها.

وصعد الذهب حوالي 8% هذا الشهر، وحوالي 19% منذ بداية العام وسجل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت 5 جنيهات للغرام الواحد بالسوق المحلية في مصر أمس الأربعاء، ليسجل بذلك السعر الأعلى في تاريخه.

المصدر: "أخبار اليوم"