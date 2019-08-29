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مصر.. الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

مال وأعمال

مصر.. الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
Reuters
الذهب في مصر
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 29 أغسطس 2019، بزيادة بلغت نحو جنيه واحد للغرام.

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الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ مصر
الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ مصر

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 708 جنيهات، وعيار 18 نحو 607 جنيهات، وعيار 24 نحو 809 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 5664 جنيها.

وصعد الذهب حوالي 8% هذا الشهر، وحوالي 19% منذ بداية العام وسجل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت 5 جنيهات للغرام الواحد بالسوق المحلية في مصر أمس الأربعاء، ليسجل بذلك السعر الأعلى في تاريخه.

المصدر: "أخبار اليوم"

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