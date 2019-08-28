الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ مصر

قفزت أسعار الذهب 5 جنيهات للغرام الواحد بالسوق المحلية في مصر، اليوم الأربعاء، ليسجل بذلك السعر الأعلى في تاريخه.

إقرأ المزيد

وقال عضو رابطة المصوغات والمجوهرات أمير رزق، إن ارتفاع أسعار الذهب كان متوقعا ومستمرا منذ يونيو الماضي.

وأضاف رزق في تصريحات لجريدة "المصري اليوم": "من المتوقع أن يواصل الارتفاع ليكسر حاجزا قياسيا نهاية سبتمبر المقبل".

كما توقع رزق أن يصل سعر الغرام مع نهاية العام، إلى نحو 900 جنيه، مؤكدا أن هذا الارتفاع أصاب حركة السوق بالهدوء في التعاملات، باستثناء الإقبال على شراء السبائك والجنيهات وكسر الذهب كنوع من الاستثمار.

وسجل الارتفاع في سعر الذهب 5 جنيهات محليا، وسجل سعر الغرام عيار 21 اليوم 710 جنيهات، مقابل 705، أمس الأول، فيما بلغ عيار 18 للغرام 609 جنيهات، و811 جنيها لغرام عيار 24، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها.

المصدر: المصري اليوم