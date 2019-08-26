أسعار الذهب في مصر ترتفع وتسجل رقما قياسيا جديدا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات للغرام الواحد خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل رقما قياسيا جديدا.

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وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، لموقع مصراوي، إن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 708 جنيهات مقابل 705 جنيهات، أمس، ولم يصل غرام الذهب عيار 21 إلى هذه القيمة من قبل.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 607 جنيهات، والغرام عيار 24 إلى نحو 809 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5664 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، اليوم الاثنين، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

المصدر: مصراوي