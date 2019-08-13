واصلت أسعار الذهب المحلية في مصر ارتفاعها خلال التعاملات الجارية ثالث أيام عيد الأضحى، ووصل إلى مستويات تاريخية حيث كسرت حاجز 700 جنيه للذهب من (عيار 21) الأكثر انتشارا.

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وأكد نادي نجيب، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب واصلت صعودها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق، بسبب ارتفاع السعر العالمي في البورصات العالمية.

وأشار إلى أن الذهب كسر حاجز الـ 700 جنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 نحو 701 جنيه، بينما سجل عيار 18 نحو 601 جنيه، وبيع عيار 24 مقابل نحو 801 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 5608 جنيهات.

وكشف وصفي واصف، رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، له عدة أسباب من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبين الصين.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات لبوابة "فيتو" المصرية، أن المشكلات والاحتجاجات المنتشرة في هونغ كونغ والتي تسببت في إغلاق المطار، ساهمت في زيادة الأسعار اليوم.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر بفعل الأسباب السابقة واضطراب عملة الأرجنتين ومخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

المصدر: فيتو