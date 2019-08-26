أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي ارتفعت بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وبحسب بيان من البنك المركزي، فقد سجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال مايو الماضي، نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة 390.1 مليون دولار.

وارتفع إجمالي تحويلات العاملين بالخارج خلال مايو بنحو 894.7 مليون دولار بنسبة زيادة 42.6%، مقارنة بما كانت عليه في أبريل الماضي، حيث سجلت نحو 2.1 مليار دولار.

المصدر: وكالات