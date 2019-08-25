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ترامب نادم على عدم زيادته الرسوم على الواردات الصينية بشكل أكبر

مال وأعمال

ترامب نادم على عدم زيادته الرسوم على الواردات الصينية بشكل أكبر
Reuters ANF/
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن تصريحات أخيرة لترامب حول الصين فسرت بشكل خاطئ، وأنه لا توجد أي نية لدى الرئيس للتراجع عن "الحرب التجارية" التي تخوضها واشنطن ضد بكين.

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وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، بأن الرئيس الأمريكي لم يكن يلمح إلى التراجع بأي حال من الأحوال، عندما قال إن لديه "أفكارا ثانية" بشأن الحرب التجارية مع الصين.

وأضافت: "لقد أُسيء تفسير إجابته إلى حد كبير. رد الرئيس ترامب بالإيجاب، فهو يأسف على عدم زيادة الرسوم الجمركية بصورة أكبر".

وكان ترامب رد على سؤال حول ما إذا كانت لديه أفكار ثانية بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين بالقول: "نعم، بالتأكيد. لما لا؟… لدي أفكار ثانية عن كل شيء"، وهو ما فسر خطأ على أنه تراجع من الرئيس الأمريكي عن المضي قدما في فرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية.

المصدر: وكالات

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