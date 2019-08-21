ترامب متمسك بالحرب التجارية مع الصين مهما كان الثمن

برر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حربه التجارية ضد الصين، وأشار إلى أن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة لفترة وجيزة قد يكون ثمنا لهذه الحرب.

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وقال ترامب إنه كان على أحد ما أن يتعامل مع الصين، وأضاف أن "حياتي ستكون أسهل بكثير لو لم أواجه الصين، لكني أحب أن أفعل ذلك لأنه علي أن أفعل ذلك"، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وأشار إلى أن "سوق الأسهم الأمريكية كان من الممكن أن تكون أعلى بـ 10 آلاف نقطة ما لم تشتعل الحرب مع الصين".

وبينما تدافع الإدارة الأمريكية عن الحرب التجارية مع بكين، يحذر المحللون من أن الحرب ستؤذي المستهلكين الأمريكيين.

ووفقا لتقرير صدر عن "جي بي مورغان"، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين ستكلف الأسرة الأمريكية متوسطة الدخل نحو 600 دولار في السنة.

ومن الممكن أن يرتفع ذلك المبلغ إلى 1000 دولار، إذا ما واصل ترامب تنفيذ خطته لفرض رسوم جمركية على 300 مليار دولار إضافية من الواردات الأمريكية من الصين.

المصدر: وكالات