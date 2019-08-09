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وكالة الطاقة الدولية: إنتاج النفط في إيران عند أدنى مستوى منذ أواخر الثمانينيات

مال وأعمال

وكالة الطاقة الدولية: إنتاج النفط في إيران عند أدنى مستوى منذ أواخر الثمانينيات
Reuters
وكالة الطاقة الدولية: إنتاج النفط في إيران عند أدنى مستوى منذ أواخر الثمانينيات
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قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج إيران من النفط انخفض في شهريوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أواخر الثمانينيات، في ظل مساعي واشنطن لإيصال صادرات الخام الإيرانية إلى الصفر.

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وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن إنتاج إيران من الذهب الأسود انخفض في الشهر المذكور بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 2.23 مليون برميل يوميا، وهذا يعد أدنى مستوى منذ أواخر الثمانينيات.

وحذرت الوكالة في التقرير من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أقوى اقتصادين في العالم، على الاقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط في 2019.

وخفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام، مشيرة إلى أن الطلب على النفط في الفترة من يناير إلى مايو من 2019 كان الأضعف منذ 2008.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في وقت سابق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2019 بنسبة 0.1% إلى 3.2%.

المصدر: "وول ستريت جورنال"

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