تراجعت معظم الأسواق العالمية، ومنها العربية، خلال تعاملات اليوم وسط مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي بعد تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.

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وجاء الهبوط بعد أن كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الصين، وإعلانه أنه سيفرض رسوما نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة.

كما هدد الصين بإجراءات أقسى، وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

الأسواق الأوروبية:

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 1% ليواصل الخسارة التي بلغت 2.5% الجمعة، وهو أسوأ أداء يومي له منذ بداية العام الجاري، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني، بحلول الساعة 15:17 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.55%، في حين هبط المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 1.97%، أما المؤشر البريطاني "فوتسي 100" فقد تراجع بنسبة 2.24%.

الأسواق الآسيوية:

أنهى مؤشر "نيكي" القياسي تعاملات اليوم على انخفاض نسبته 1.74%، كذلك تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 1.62%.

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بورصة موسكو:

ولم تكن البورصة الروسية أوفر حظا، حيث تراجع مؤشراها على خطى الأسواق العالمية، فقد انخفض مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.58%، فيما هبط مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.36%.

البورصات العربية:

في الإمارات أنهت بورصتا أبو ظبي ودبي التعاملات على تراجع، وهبطت بورصة أبو ظبي بنسبة 1.87% أما دبي فانخفضت بنسبة 2.03%.

وكانت بورصة قطر أكبر الخاسرين بين البورصات العربية، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 4.16%، فيما أنهت البورصة السعودية التعاملات بانخفاض نسبته 1.07%.

وذلك خلافا لبورصتي الكويت وسلطنة عمان اللتين صعدتا بنحو طفيف، حيث ارتفعت بورصة الكويت بنسبة 0.01%، ومسقط بنسبة 0.22%.

المصدر: وكالات