انخفض اليوان الصيني الاثنين إلى أقل مستوى في 11 عاما، مع تزايد المخاوف من تصعيد حاد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى لهبوط عملات أخرى في المنطقة.

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وتراجعت العملة الصينية إلى 7.1137 يوان للدولار، وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وتخطت العملة الصينية بشكل مفاجئ حاجز السبعة يوان للدولار، وهو مستوى يعتبره بعض المتعاملين في السوق مستوى الحاجز النفسي.

ورغم أن بكين قالت إن اليوان ينخفض بناء على عوامل السوق العرض والطلب، فقد اعتبر بعض المحللين أنه رد على إعلان ترامب الأخير.

وقال كريستي تان رئيس استراتيجية الأسواق في National Australia Bank Ltd: "لقد كسر اليوان حاجز الـ7 يوان، وقد فقد ذلك ردا على الرسوم الجمركية الجديدة".

ودفعت خسائر اليوان العديد من عملات المنطقة للهبوط، حيث فقد الدولار الأسترالي 0.35% إلى 0.6773 دولار أمريكي، مقتربا من أقل مستوى في سبعة أشهر عند 0.6748 دولار أمريكي.

لكن الدولار تراجع أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية، حيث دفع تنامي القلق إزاء الحرب التجارية المستثمرين للجوء للأصول، حيث ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار.

ونزل الدولار إلى 105.80 ين وهو أقل مستوى منذ هبوطه الحاد المفاجئ في يناير الماضي، في حين ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.15% إلى 1.1122 دولار لتواصل التعافي من أقل مستوى في عامين الذي لامسته الخميس عند 1.1027 دولار.

المصدر: بلومبرغ + فيستي