جني الأرباح يهوي بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعد ارتفاعه أمس على خلفية التصعيد الجديد في الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين.

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وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1433.63 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.8% عن سعر التسوية السابق.

وكانت أسعار الذهب الذي يعد ملاذا آمنا، قد قفزت بأكثر من 2% الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات من الصين.

وقال ترامب اليوم إنه سيفرض رسما إضافيا بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بين واشنطن وبكين لتسوية الحرب التجارية.

المصدر: "رويترز"