جني الأرباح يهوي بأسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعد ارتفاعه أمس على خلفية التصعيد الجديد في الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1433.63 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.8% عن سعر التسوية السابق.
وكانت أسعار الذهب الذي يعد ملاذا آمنا، قد قفزت بأكثر من 2% الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات من الصين.
وقال ترامب اليوم إنه سيفرض رسما إضافيا بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بين واشنطن وبكين لتسوية الحرب التجارية.
المصدر: "رويترز"