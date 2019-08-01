أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستفرض اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، رسوما جمركية بنسبة 10٪ على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "تتواصل المفاوضات التجارية (مع الصين)، وخلال هذه المفاوضات ستبدأ الولايات المتحدة في 1 سبتمبر بفرض رسوم إضافية صغيرة بنسبة 10 ٪ على البضائع والمنتجات المصدرة من الصين إلى بلادنا بقيمة 300 مليار دولار".

وأشار إلى أن القرار الجديد، لا يشمل الرسوم الحالية بنسبة 25٪ على بضائع بقيمة 250 مليار دولار.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2019 г.

وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان، أن الصين لم تنفذ وعودها بالبدء بشراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، وكذلك لم تنفذ الوعد بالتوقف عن بيع أدوية الفينتانيل المخدرة التي تتسبب الجرعات الزائدة منها، بوفاة الآلاف من سكان الولايات المتحدة كل عام.

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ونوه ترامب، بأنه يأمل في مواصلة الحوار الإيجابي مع الصين حول توقيع معاهدة تجارية شاملة.

وتخوض الصين والولايات المتحدة حربا تجارية، بعدما زادت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، لترد الصين بإجراءات مماثلة على منتجات أمريكية بـ50 مليار دولار.

إلا أن بكين وواشنطن اتفقتا خلال قمة العشرين الأخيرة في اليابان على التهدئة واستئناف المفاوضات التجارية بغية التوصل إلى اتفاق تجاري.

المصدر: وكالات