هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بشدة مجددا، متهما إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي استؤنفت فيه المباحثات في شنغهاي بين الأمريكيين والصينيين.

وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "فريقي يتفاوض حاليا معهم، لكنهم (الصينيون) يعدلون دائما الاتفاق لمصلحتهم".

وأضاف أن "الصين في وضع سيئ وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاما. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية، لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين، بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به".

..My team is negotiating with them now, but they always change the deal in the end to their benefit. They should probably wait out our Election to see if we get one of the Democrat stiffs like Sleepy Joe. Then they could make a GREAT deal, like in past 30 years, and continue — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

ورجح ترامب أن الصينيين يريدون كسب الوقت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على أمل أن يأتي رئيس للولايات المتحدة من الكتلة الديمقراطية لإبرام صفقة تجارية جديدة معه.

وعن تداعيات الحرب التجارية المشتعلة على الاقتصاد الصيني، قال ترامب إن "الصين خسرت 5 ملايين فرصة عمل ومليوني وظيفة صناعية بسبب رسوم ترامب، لقد أعاد ترامب الصين إلى الوراء، الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا".

China has lost 5 million jobs and two million manufacturing jobs due to the Trump Tariffs. Trumps got China back on its heels, and the United States is doing great. @AndyPuzder@MariaBartiromo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

المصدر: وكالات