تطورات جديدة في صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.

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وذكر الوزير في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين، سيتم استكماله في غضون أسابيع، مضيفا أن من الممكن إقامة المزيد من الروابط بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أنه يجب إيقاف إيران وفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية عليها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق أن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد 4 أشهر، في إطار مشروع تجريبي.

وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار"، وقّعت في فبراير 2018 اتفاقا مع الشركة المصرية "دولفينوس"، تقوم بموجبه بتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"