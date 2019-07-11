أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد 4 أشهر، في إطار مشروع تجريبي.

وقال نتنياهو خلال حفل في منزل السفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي، أمس الأربعاء، بمناسبة العيد الوطني المصري إن "إسرائيل تقيم تعاونا مع مصر في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لنا، وفي هذه اللحظة بالذات ننفذ مشروعا تجريبيا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر على أن تزيد وتيرته بعد أربعة أشهر".

واستدرك قائلا "في الحقيقة إن المشروع ليس ثنائيا فقط، بل يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة".

إننا نقيم التعاون في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لكلتا دولتينا. وفي هذه اللحظة بالذات نقيم مشروعًا تجريبيًا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما ستزيد وتيرته بعد 4 أشهر. وفي الحقيقة إنه عبارة عن مشروع ليس بالثنائي فقط كونه يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 11, 2019

وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار" وقّعت في فبراير 2018 اتفاقا مع الشركة المصرية "دولفينوس" تقوم بموجبه بتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

المصدر: RT